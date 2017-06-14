İZMİR'DE 1100 POLİSİN KATILDIĞI DEV OPERASYON
İzmir'de uyuşturucu satmaktan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik 1100 polisin katıldığı büyük operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik büyük operasyon başlatıldı.
ŞU ANA KADAR 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık 1100 polisin katıldığı ve tüm ilçeleri kapsayan operasyonda şu ana kadar 60 kişi gözaltına alındı.
kaynak:mynet
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