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izmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

İZMİR'DE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İZMİR'in Urla İlçesi açıklarında bugün saat 12.46'da Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 13:55
Puan Ver : İzmir'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem(6/10)8


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre; bugün saat 12.46'da, merkez üssü İzmir'in Urla İlçesi açıkları Ege Denizi olan, yerin 6 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.



İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 12 Haziran Pazartesi günü de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, sarsıntı kentte korku ve paniğe neden olmuştu.



 



kaynak:hürriyet








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