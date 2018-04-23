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İzmir'de Altay'ın Takım Otobüsü Yandı

İZMİR'DE ALTAY'IN TAKIM OTOBÜSÜ YANDI

İzmir takımlarından Altay'ın sahip olduğu otobüs, dün çıkan yangında cayır cayır yandı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 09:20
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İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, Altay Spor Kulübü'ne ait takım otobüsü yandı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Altay Spor Kulübü'ne ait park halindeki takım otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemelerde olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirlenirken, otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, otobüsünün kundaklanmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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