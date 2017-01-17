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İZMİR'DE CİNAYET: 4 ÖLÜ!

Son dakika! Öldürülüp yol kenarına atılan şahsın, evinde de annesi, kızkardeşi ve hamile eşi bıçakla öldürüldü. Vahşetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarih : 17 Ocak 2017, 16:25
Puan Ver : İzmir'de Cinayet: 4 Ölü!(7/10)8


İzmir'in Buca İlçesi'nde, Hüseyin Tiryaki'nin yol kenarında cesedinin bulunmasından sonra, ailesinden haber alamayan yakınlarının çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde dehşet ortaya çıktı.



Evde Hüseyin Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, üvey kızkardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Polis, aile infazını aydınlatmak için çalışmaya başladı. Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'nin işyerini açmaması üzerine telefonla ulaşmaya çalışan arkadaşları cevap alamadı.



Bu sırada Kaynaklar'da yol kenarında erkek cesedi bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için polis araştırmasını sürdürürken, polise başvuran işyeri komşuları Hüseyin Tiryaki'yi teşhis etti. Bu cinayetle ilgili polisin araştırması sürerken, Tiryaki'nin yakınlarına ulaşamayanlar Menderes Caddesi 371 numaradaki evine gitti. Evin kapısının açılmaması ve telefonlara ulaşılamaması üzerine çilingir yardımıyla içeriye girildi.



EVDE 3 KADIN CESEDİ



Evin içine girildiği anda korkunç olay ortaya çıktı. Evde Hüseyin Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, üniversite öğrencisi üvey kızkardeşi Behiye Aslan ve 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki'nin bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Aysel Aslan'ın, Hüseyin Tiryaki'nin babasından ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı Behiye Aslan'ın bu evliliğinden dünyaya geldiği belirtildi. Ailenin birlikte yaşadıkları kaydedilirken, polis evin kapısında zorlama olmadığını saptadı. İnfazı ailenin tanıdığı kişilerin yapmış olduğu üzerinde duran polis soruşturmasını bu yönde sürdürürken, olayı Hüseyin Tiryaki'nin gerçekleştirme olasılığına yönelik de araştırmanın devam ettiği açıklandı.



 



kaynak:sabah








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