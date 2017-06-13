

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin terör örgütü El Kaide'nin Suriye'deki mensuplarına lojistik malzeme gönderdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda El Kaide'ye İzmirden lojistik destek sağladığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.







Operasyonda iki zanlının evinde terör örgütüne gönderilmek istenilen drone ile lojistik malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun sürdüğü bildirildi.







kaynak:habertürk