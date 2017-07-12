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İzmir'de Eylem Hazırlığındaki 21 Deaş'lı Terörist Yakalandı
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İZMİR'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 21 DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI


İzmir'de Eylem Hazırlığındaki 21 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Tarih : 12 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : İzmir'de Eylem Hazırlığındaki 21 Deaş'lı Terörist Yakalandı(9/10)5

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, operasyonda 5 kişinin arandığı belirtildi. Operasyon sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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