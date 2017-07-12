İZMİR'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 21 DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, operasyonda 5 kişinin arandığı belirtildi. Operasyon sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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