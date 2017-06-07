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İZMİR'DE FETÖ AVUKATLARINA OPERASYON


İZMİR'DE FETÖ AVUKATLARINA OPERASYON
Tarih : 07 Haziran 2017, 12:19
Puan Ver : İzmir'de Fetö Avukatlarına Operasyon(8/10)7




İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasında örgütün avukat yapılanmasına dün operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınan avukat sayısı 22'yle çıktı. Avukatların örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandıkları ortaya çıktı.



ByLock'u kullananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu öğrenildi. Taner Kılıç'ın, 2002 yılından beri çeşitli dönemlerde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda yer aldığı, 2014 yılından bu yana da başkanlığını yürüttüğü belirlendi. Kılıç'la birlikte gözaltında bulunan avukatların ifade işlemlerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü açıklandı.



 



kaynak:sabah










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