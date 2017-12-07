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İzmir'de Hastane Önüne Kadar Gelen 2 Kadın, İçeri Giremeden Takside Doğum Yaptı

İZMİR'DE HASTANE ÖNÜNE KADAR GELEN 2 KADIN, İÇERİ GİREMEDEN TAKSİDE DOĞUM YAPTI

İzmir'de, sancıları tutunca aynı gün taksiyle Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen iki kadın, içeri alınmalarına fırsat kalmadan, bulundukları taksilerde doğum yaptı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : İzmir'de Hastane Önüne Kadar Gelen 2 Kadın, İçeri Giremeden Takside Doğum Yaptı(9/10)5

İzmir'de, sancıları tutunca aynı gün taksiyle Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen iki kadın, içeri alınmalarına fırsat kalmadan, bulundukları taksilerde doğum yaptı. Dünyaya gelen birisi Suriyeli iki kız bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nde meydana gelen iki doğum olayı, oluş biçimleri ve zamanlamasıyla şaşkınlık yaşattı. Evlerinde fenalaşınca taksiyle hastanenin kapısına kadar getirilen anneler, burada 9 aydır karınlarında taşıdıkları bebeklerini araç içerisinde dünyaya getirdi. Bornova'nın Altındağ semtinde oturan İ.R.'nin sabah saatlerinde doğum sancıları başladı. Taksiyle hastanenin acil girişine kadar getirilen İ.R., doğumun gerçekleşmeye başlaması üzerine kendisine müdahale eden hastane görevlileri tarafından sedyeye alınamadı. Bunun üzerine doğumhanede görevli bir ebe, doğum için dışarı çıktı. Burada taksinin çevresi çarşafla kapatıldıktan sonra ebe, saat 08.00 sıralarında doğumu gerçekleştirdi. Bebek, acil olarak içeriye alınıp, kuvöze konuldu. Anne de doğumdan sonra sedyeyle içeriye alındı. Bu anlarda, hem hastane görevlileri hem de çevredekiler, büyük şaşkınlık yaşadı.

İKİNCİ BEBEK, SURİYELİ

Sağlık personeli ve doğuma tanıklık edenler arasında, hastanede günün konusu haline gelen ilk doğumdan yaklaşık 1 saat sonra acil servisin önüne korna çalarak, bir taksi daha geldi. Bu kez doğum sancıları tutan Suriyeli E.R., doğumun gerçekleşmeye başlaması nedeniyle içeri alınamadı. Ebeler, yine taksi çevresinde çarşafla önlem alıp, ikinci doğumu da saat 09.10'da yaptırdı. Peş peşe yaşanan iki doğumda, iki kız bebek dünyaya geldi. Kontrolleri yapılan bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nde, ilk kez iki annenin aynı günde taksi içerisinde doğum yaptığı belirtildi. Hastane girişindeki doğumları görenler ise bu anları, cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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