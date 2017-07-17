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İZMİR’DE KAVGAYA KARIŞAN FATİH TERİM CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ


İzmir’de kavgaya karışan Fatih Terim cephesinden ilk açıklama geldi
Tarih : 17 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : İzmir’De Kavgaya Karışan Fatih Terim Cephesinden İlk Açıklama Geldi(6/10)2

İzmir'in turizm gözdesi Alaçatı'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damatları ve korumalarıyla cuma gecesi mekanını bastığını öne sürerek şikayetçi olan Selahaddin Aydoğdu'nun açıklamalarının ardından ilk kez karşı taraftan değerlendirme yapıldı. Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin'in ablası ve işyeri ortağı Zeynep Çetin, kavganın çıkmasına neden olan tahta çiti müşterilerinin rahatsız olması nedeniyle çektiklerini belirterek, şunları söyledi:



"BEBEKLİ KADIN MÜŞTERİLERİMİZE SALDIRDILAR"



"Olayın yaşanmasına sebep olan bu çitin yanındaki fırın ve tuvaletler. Bizim arazimizi de içerisine alan fırının olduğu yerdi. Biz bununla ilgili çoğu kez şikayette bulunduk. Burada çalışanların üstsüz çalışmaları, tuvaletten çıkanların uygunsuz görüntüleri hoş olmayan görüntülere yol açtı. Hem işletme sahibi olarak beni, hem de müşterilerimizi çok rahatsız etti. Biz de yönetimden izin alarak bu paravanı yaptık. Daha sonra bu paravanın yıkılması gerektiğini, yıkılmazsa kendilerinin yıkacağını söylediler. 'Biz başına yıkarız' ifadeleriyle bize geldiler. O gece de bize satırla, bıçakla ve sopalarla geldiler. Paravanı, dükkanı alt üst edip gittiler. Bu olay esnasında bebekli kadın müşterilerimize ve çalışanlarımıza saldırıldı. Bazı personelimiz de yaralanmalar oldu. Gerekli mercilere şikayette bulunduk. Konu artık yargıda."



YARALANDIĞI KONUSUNDA BİLGİM YOK"



Kavga sırasında Fatih Terim'in burnunun kırıldığı iddialarını ise Çetin yanıtsız bırakırken, "Bizim babamız yok. Fatih Hocam kardeşimin kayınpederidir. Benim de babamdır. Babam sıfatıyla başımdadır. Fatih Hoca'nın yaralandığı konusunda benim bilgim yok" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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