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izmir'de korkunç infaz: 3 ölü

İZMİR'DE KORKUNÇ İNFAZ: 3 ÖLÜ

İzmir'de, 3 kişi evde oldukları sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Tarih : 11 Haziran 2017, 11:25
Puan Ver : İzmir'de Korkunç İnfaz: 3 Ölü(5/10)5


İzmir'de, 3 kişi evde oldukları sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen zanlılar, olayın ardından evi ateşe vererek kayıplara karıştı.



Olay, gece saatlerinde Bayraklı ilçesine bağlı Şevket İnce Mahallesi 2162/3 sokaktaki tek katlı bir evde meydana geldi.



 



 



kaynak:haberler








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