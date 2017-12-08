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İzmir'de Korkunç Olay! Genç İş Adamı Aracında Başından Vurularak İnfaz Edildi

İZMİR'DE KORKUNÇ OLAY! GENÇ İŞ ADAMI ARACINDA BAŞINDAN VURULARAK İNFAZ EDİLDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurulan 27 yaşındaki iş adamı Gökhan Kalıpçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 15:10
Puan Ver : İzmir'de Korkunç Olay! Genç İş Adamı Aracında Başından Vurularak İnfaz Edildi(8/10)4

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurulan iş adamı Gökhan Kalıpçı (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARKA KAPI CAMI ÜZERİNDEN ATEŞ EDİLDİ

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi 286/2 Sokak'ta meydana geldi. Manisa'da turizm işiyle uğraşan işadamı Gökhan Kalıpçı, kaldığı otelden çıktıktan sonra 34 RD 0340 plakalı cipine bindi. Cipi park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Kalıpçı'ya, aracını hareket ettirdiği anda kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracın arka kapı camı üzerinden ateş edildi. İş adamı Kalıpçı, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan, plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kalıpçı, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kalıpçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Kalıpçı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KATİL ARANIYOR

Olaydan sonra çevredeki güvenlik ve MOBESE kameraları incelemeye alındı. Görgü tanıklarının da ifadesine de başvuran polis, kaçan cinayet zanlısını belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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