

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.48'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İzmir kent merkezi ve çevresinde hissedilen depremin 9,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.







kaynak:hürriyet