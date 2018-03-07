İZMİR'DE OTEL YANGINI! PENCEREDEN ARABALARIN ÜSTLERİNE ATLADILAR
İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı.
Otelde kalanlar pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yoğun çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Otelde ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: haberinburada
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