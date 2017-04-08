Sürüye Yıldırım Düştü; 15 İnek Telef Oldu
Mardin'den Acı Haber! 2 Polis Şehit Oldu
Fenerbahçe'de İkinci Caner Erkin Vakası!
Eşofmanın Altına Topuklu Çizme Giyerek Yine Olay Yarattı
Bakan Çelik'ten Çiftçilere Büyük Müjde!
Beşiktaş Trabzon'da Böyle Karşılandı
İzmir'de Tehlikeli Gerginlik! 30 Kişi Yaralandı, 500 Suriyeli Mahalleyi Terk Etti
Stockholm Saldırısında Özbek Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Trt'ye Canlı Yayın Tepkisi
Adil Kullanım Kotası Bu Saatler Arasında Kalktı!
Devrim Niteliğinde Kararlar Alacağız
Ve Ygs'den Beklenen Haber Geldi
Mardin'de Trafik Kazası: 2 Polis Öldü, 1 Yaralı
Van Persie Dönüyor
Mevsim Geçişleri O Hastalığa Kapı Açıyor!
Mersin'de Çevik Kuvvet Otobüsü Devrildi: 9 Yaralı
Chp Kadın Kolları Eski Genel Başkanı: Yeni Anayasaya 'evet' Diyeceğiz
Çavuşoğlu: Abd Müdahalesinin Devamı Gelmezse...
Bahçeli: Esed Yönetimi Layığını Buldu!
Bakıcıyı Öldürüp, Valizle Çöpe Attı!

İZMİR'DE TEHLİKELİ GERGİNLİK! 30 KİŞİ YARALANDI, 500 SURİYELİ MAHALLEYİ TERK ETTİ


İZMİR'DE TEHLİKELİ GERGİNLİK! 30 KİŞİ YARALANDI, 500 SURİYELİ MAHALLEYİ TERK ETTİ
Tarih : 08 Nisan 2017, 14:17
Puan Ver : İzmir'de Tehlikeli Gerginlik! 30 Kişi Yaralandı, 500 Suriyeli Mahalleyi Terk Etti(5/10)7


Pamukyazı'daki olayÿdünÿSuriyeli bir grubun,ÿbir çocuğu dövmesiyle başladı. Bunu duyan çocuğun ailesi ile Suriyeliler arasında çıkan tartışmada, bıçaklar ve sopalar kullanıldı.



Suriyeli gruba bazı mahalle sakinleri de müdahale edince 1'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mahelle sakini olan ve kavgada bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki Mustafa M. ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İzmir  De  Tehlikeli  Gerginlik  30  Kişi  Yaralandı  500  Suriyeli  Mahalleyi  Terk  
Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER