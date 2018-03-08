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İzmir'de Yabancı Uyruklu 2 Kişinin Midesinden 810 Gram Uyuşturucu Çıktı

İZMİR'DE YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİNİN MİDESİNDEN 810 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

İzmir'de polisin şüphelendiği İran uyruklu 2 kişi, hastaneye götürüldü. Mide ve bağırsak bölgesinden 116 adet ağırlığı 810 gram uyuşturucu bulununca tutuklandılar.

Tarih : 08 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : İzmir'de Yabancı Uyruklu 2 Kişinin Midesinden 810 Gram Uyuşturucu Çıktı(5/10)1

İzmir'in Torbalı ilçesinde polisin şüphe üzerine gözaltına aldığı iki kişinin mide ve bağırsak bölgesinden ağırlığı 810 gram gelen 116 metamfetamin maddesi ele geçirildi.

POLİS 2 İRAN UYRUKLU KİŞİDEN ŞÜPHELENDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında İran uyruklu E.M. ve P.S.'ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kontrolde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, iki zanlının şüpheli tavırları polisi harekete geçirdi.

HASTANEDE MİDELERİNDEN 810 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu maddeyi yutarak saklayabilecekleri ihtimali üzerine şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede çekilen röntgen filminde iki şüphelinin de mide ve bağırsak bölgelerinde ağırlığı 810 gram gelen 116 metamfetamin maddesi bulundu.

CERRAHİ OPERASYONLA MADDELERİ ÇIKARIP TUTUKLADILAR

Yapılan cerrahi operasyonla uyuşturucu maddeler iki şüphelinin vücutlarından çıkarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada 'İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir dendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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