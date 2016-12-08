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İZMİR'DE YAKALANAN KADIN TERÖRİSTLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


İZMİR'DE YAKALANAN KADIN TERÖRİSTLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tarih : 08 Aralık 2016, 16:27
Puan Ver : İzmir'de Yakalanan Kadın Teröristler Adliyeye Sevk Edildi(9/10)11


İzmir'de bombalı saldırı olabileceğine yönelik istihbari bilgi üzerine çalışmalarını yürüten Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kadın teröristin isimlerini saptadı. Kadın teröristlerin geleceği İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı. İki kadın, geçen salı günü, yolcu otobüsünden indikleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerlerinden örgütsel dokümanlar bulunan S.B. ile N.M., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Yapılan araştırmada, S.B.'nin, İzmir'de 2014 yılına kadar Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) içerisinde görev yaptığı, ardından aynı yıl MLKP terör örgütüne katılıp Suriye'ye gittiği saptandı. Rojova bölgesinde silah ve bomba eğitimi alan S.B.'nin, daha sonra Türkiye'ye geçtiği, bombalı saldırılarda bulunmak için ise terör örgütü MKLP'nin silahlı kanadı FESK adına İzmir'e gönderildiği ortaya çıktı. Kadın teröristle birlikte yakalanan N.M.'nin de S.B.'ye kentteki keşifleri sırasında yardımda bulunmak için geldiği tespit edildi.



Emniyette ifade vermeyi kabul etmeyen iki kadın terörist, susma haklarını kullandı. İşlemleri tamamlanan iki kadın bugün adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:yenişafak








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