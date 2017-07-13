İZMİR'DE ZEHİRLENEN 346 İŞÇİ HASTANELİK OLDU!
İzmir'in Aliağa ilçesinde, rafineri inşaatında çalışan 346 işçi yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir rafineri inşaatında çalışan işçiler, dün öğlen yemeğinde et yedi.
İşçiler, yemekleri yedikten bir süre sonrada rahatsızlandı.
Bulantı ve kusma şikayetiyle revire başvuran işçiler, daha sonrada ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
İŞÇİLERİN TAMAMI TABURCU EDİLDİ
Alınan bilgiye göre, 346 işçinin rahatsızlandığı öğrenildi. İşçiler, tedavilerinin ardından da evlerine gönderilerek taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler tahlil için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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