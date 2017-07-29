İzmir'de geçtiğimiz Salı günü başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 500 hektarlık yani 400 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alana zarar veren yangının, kuru otların temizliği için yakılan ateşten çıktığı belirlendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İzmir'in Bayındır ilçesinde geçen salı günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektarlık orman ve tarım arazisine zarar verdiği açıklanan yangında, alevlerin ulaştığı Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Karaköy ve Kabaçınar köylerinde, yaşlı, çocuk kadın ve engelliler, yurtlara yerleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yangının gelişmesinin durdurulduğunu, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

Bayırdır'da geçen salı günü öğle saatlerinde Kızılkeçili ile Ovacık Mahallesi arasında bulunan Lütuflar Mevkii'nde orman yangını çıktı. Dün kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar yayılmaya başladı. Akşam saatlerinde havadan müdahalelerin durması üzerine Manisa'nın Turgutlu ilçesi sınırını aşan alevler, ilçeye bağlı Karaköy ile Kabaçınar Mahallesi'ni tehdit etti. Kuş uçuşu, 1 kilometre kadar yaklaşan alevlerin yarattığı tehlike nedeniyle, iki mahalledeki yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar tahliye edildi, Turgutlu Kaymakamlığı'nın girişimiyle, tahliye edilenler, ilçede bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

KÖYLÜLER DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Orman ekipleri, gece boyunca yangına 150 arazöz, 18 dozer ve 40 su tankeriyle müdahale etti. Güvenlik nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan köylüler de 2 mahalleyi tehdit eden yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek verdi. Gece boyu süren çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte havalanan 8 helikopter, 4 amfibi uçağı da katıldı. Bu müdahaleler etkili oldu ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının gelişmesinin durdurulduğunu soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

İLK BELİRLEME GÖRE OT YANGININDAN

Yaklaşık 500 hektarlık orman ve tarım arazisine zarar veren yangının ilk belirlemelere göre, kuru otların temizlik için yakıldığı sırada çıktığı saptandı. Bu konuda resmi açıklamanın jandarmanın araştırmalarından sonra yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada