İZMİR'DEKİ TURNUVADA BEŞİKTAŞ KRİZİ ÇIKTI
Altınordu'nun düzenlediği U12 futbol turnuvasında Beşiktaş krizi yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular iddiaya göre "yaşından büyük" gösterince Altınordu turnuvadan çekilmelerini istedi.
Altınordu'nun 21 ülkeden 56 kulübün katılımıyla bu yıl 5'inci kez düzenlediği U12 İzmir Cup'a dün yaşanan Beşiktaş krizi damga vurdu. Turnuvanın ikinci gününde oynanan Athletic Bilbao-Beşiktaş maçı sonrası Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, siyah-beyazlı takımda forma giyen 4 futbolcunun yaşıtlarına göre fiziksel açıdan üstün olmaları nedeniyle oynatılmamalarını şart koştu. Özkan'ın iddiaya göre, "Turnuvayı biz düzenliyoruz, bizim dediğimiz olur" ifadesi üzerine Beşiktaş turnuvadan çekildi. Yaşananlara tepki gösteren Beşiktaşlı veliler, Başkan Özkan'ı protesto edip, "Rezalet" şeklinde tempo tutarken, Özkan jandarma eşliğinde velilerin olduğu bölümden uzaklaştırıldı.
"BEŞİKTAŞ'A KİMSE YAPTIRIM UYGULAYAMAZ"
Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, "Çocukların yaşları tutuyor, oynamaları en doğal hakları. Onları kimsenin üzmeye hakkı yok. Bilbao'yu eledik. Bizim yerimize onları geri aldılar. Beşiktaş'a kimse yaptırım uygulayamaz. Kendi isteğimizle turnuvadan ayrıldık. Alex'i getirip başlama vuruşunu yaptırarak reklam yaparken şimdi her şeye gölge düşürdüler. İyi insan felsefesini destur almış bir kulüp yapıyor bunu" dedi.
"BEŞİKTAŞ AĞIR TAŞTIR, KİMSE BİZİMLE UĞRAŞMASIN"
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak ise "Beşiktaş ağır taştır kimse bizimle uğraşmasın" sözleriyle Altınordu'ya tepki gösterdi.
Altınordulu yöneticiler ise turnuvadaki ana hedefin şampiyonluk olmadığını, çocukların yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş'tan ve diğer kulüplerden fizikli futbolcu oynatmamaları konusunda ricada bulunduklarını açıkladı.
ALTINORDU: KİMSEYE GİDİN DEMEDİK
Kırmızı-lacivertliler, "Turnuvada fizikli bir oyuncuyla ikili mücadele sonrası Steaua Bükreş'ten bir çocuğun kolu çatladı, beyin sarsıntısı geçirdi. Hastanede müşahede altında tutuldu. Genk ve Sheffield Wednesday fizikli futbolcu oynatmama konusundaki isteklerimizi olumlu karşıladı. Beşiktaş ise bu talebimizi kabul etmeyerek turnuvadan çekildi. Kimseye gidin demedik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eşini Ve 2 Üvey Oğlunu Öldüren Şüpheli, Kaçırdığı Üvey Kızına Da Tecavüz Etmiş
- Sultan'ın Arşivinden Katil Fotoğrafları Çıktı! Avrupa'da Sergilenecek
- Trump Suriye'deki Kimyasal Katliama Sessiz Kalmadı: Hayvan Esad Bedel Ödeyecek
- Gülen'in Köpeğiyim Diyen Profesörün 22,5 Yıl Hapsi İstendi
- Sürücü Kursundaki Kadını Öldüren Zanlı Yakalandı! Cinayetin Ardından Gönül İlişkisi Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti
- Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı
- Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı
- Almanya'nın Münster Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 4 Ölü, 30 Yaralı
- Ilımlı İslam Açıklamasıyla Gündemde Olan Suudi Arabistan'daki İskambil Şampiyonası Tepki Çekti
Bu Haberle İlgili Yorumlar