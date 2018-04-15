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İZMİR'DEN KAHREDEN HABER! BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU


İzmir'den kahreden haber! Bir askerimiz şehit oldu
Tarih : 15 Nisan 2018, 20:40
Puan Ver : İzmir'den Kahreden Haber! Bir Askerimiz Şehit Oldu(7/10)3

İzmir'de Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında vatani görevini yapan Kastamonulu asker, nöbet tuttuğu esnada kazara silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

SİLAHI YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI

Edinilen bilgiye göre, İzmir Bayraklı'da Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Kastamonu'nun Şenpazar nüfusuna kayıtlı Halil İbrahim Ağ (23), nöbet tuttuğu sırada silahının yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Halil İbrahim Ağ'ın İstanbul Sarıyer'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ikamet eden ailesine haber verildi. Aile sinir krizleri geçirdi. Bekar ve öğrenci olduğu öğrenilen Halil İbrahim Ağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir'den İstanbul'a gönderildi. İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Halil İbrahim Ağ'ın Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine gönderileceği öğrenildi. Halil İbrahim Ağ'ın memleketi Şenpazar ilçesinde Aybasan köyünde Salı günü toprağa verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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