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İzne gelen asker, ahırda boynundan asılı halde bulundu

İZNE GELEN ASKER, AHIRDA BOYNUNDAN ASILI HALDE BULUNDU

Düzce'de, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hava değişimine gönderilen 20 yaşındaki er, kendini ahırda iple tavana asarak intihar etti.

Tarih : 18 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : İzne Gelen Asker, Ahırda Boynundan Asılı Halde Bulundu(6/10)2

Düzce'de, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hava değişimine gönderilen 20 yaşındaki er, kendini ahırda iple tavana asarak intihar etti.

VATANİ GÖREVDEYKEN HAVA DEĞİŞİMİNE GÖNDERİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yaparken psikolojik sorunları nedeniyle hava değişimine gönderilen Kerim Ç., dün gece Düzce'nin merkeze bağlı Nuhlar köyündeki evlerinden çıktı.

AHIRDA ASILI BULUNDU

Kerim Ç. eve dönmeyince, sabaha karşı ailesi aramaya çıktı. Ahırı kontrol eden aile bireyleri, Kerim Ç.'yi ahırda iple asılı buldu, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler, Kerim Ç.'nin öldüğünü belirledi. Kerim Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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