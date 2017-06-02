Jaguar'ın ilk performans SUV modeli F-PACE “2017 World Car of the Year” Yılın Otomobili ünvanı ile birlikte Yılın Otomobil Tasarımı ödülünü de kazandı.



Avrupa'nın en hızlı büyüyen otomobil markası Jaguar'ın, satışları hızla yükselen F-PACE modeli, Dünya Otomobil Ödülleri'nin 13 yıllık tarihinde 2 ödül kazanabilen iki araçtan bir tanesi oldu. F-PACE, yarışmayı 24 ülkeden 75 prestijli otomobil gazetecisinin kullandığı oylar ile kazandı.



Jaguar Tasarım Direktörü lan Callum da F-PACE'in Jaguar'ın ilk SUV aracı olarak 2017 Dünya Otomobil Ödülü'nü kazanmasının, markanın benzersiz tasarım ilkelerini ve dinamik niteliklerini pazarda farklı alana taşıma kararının doğruluğunu gösterdiğini belirtti.







kaynak:ahaber