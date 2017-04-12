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jaguar f-type 2 litre hacimli motoruyla geliyor

JAGUAR F-TYPE 2 LİTRE HACİMLİ MOTORUYLA GELİYOR

2 litre hacimli, turbo beslemeye sahip Jaguar F-Type daha hafif, atletik ve düşük fiyatlı bir seçenek olarak aileye katılıyor.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:47
Puan Ver : Jaguar F-Type 2 Litre Hacimli Motoruyla Geliyor(7/10)9


Burada özellike düşen fiyata dikkat çekmek gerekiyor zira bu sayede otomobil birden bire Porsche 718 Cayman müşterilerine göz kırpar hale geliyor.



Jaguar'ın Wolverhampton fabrikasında üretilen 300 beygir gücündeki yeni motor, 200 ve 250 beygir güç seviyelerinde de sunulan Ingenium ailesinin en güçlü üyesi. Çift etaplı turbo, yüksek basınçlı direkt enjeksiyon ve yeni hava emiş manifoldu gibi yeni teknolojiler sayesinde daha fazla güç üretebilen ünitenin litre başına verdiği 150 beygir güç, Jaguar tarihinin en iyi değeri.



Bütün bunlar 5.7 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasına ve 250 km/s'lik maksimum sürate izin veriyor. 1.500 ile 4.500 d/d arasında üretilen 400 Nm tork, 7.2 litre/100 km'lik ortalama yakıt tüketimi ve 163 g/km'lik CO2 salınımı da hediyesi. Aktif egzoz sistemi güzel sesler üretmeye devam etse de bu araç sadece 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla satılacak. Görünen o ki V6 ve V8 versiyonlarda yeterince manuel şanzıman satılmamış.



 



 



kaynak:motor1








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