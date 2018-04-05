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Jandarma 3 bin 560 Astsubay Alacak

JANDARMA 3 BİN 560 ASTSUBAY ALACAK

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 3 bin 560 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 Nisan.

Tarih : 05 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Jandarma 3 Bin 560 Astsubay Alacak(6/10)2

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı adına 3 bin 360'ı sözleşmeli, 40'ı muvazzaf, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına da 160 sözleşmeli astsubay adayı öğrenci alınacak.

SINAVLARA ÇAĞRILACAKLAR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin (JSGA) internet sitesindeki açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak alımlara, 23 Nisan'a kadar "www.jandarma.gov.tr", "www.sahilguvenlik.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden ön başvuruda bulunulacak.

Ön başvuru yapan adaylardan kontenjan miktarlarının 10 katı kadarı (sahil güvenlik güverte ve makine branşları için ön başvurusu kabul edilen tüm adaylar) seçme sınavlarına çağrılacak.

SINAV ÜCRETİ 50 LİRA

Adaylar daha sonra ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına katılacak.

Ön başvurular sırasında adaylardan herhangi bir ücret alınmayacak ancak seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylardan 50 lira sınav ücreti alınacak.

Başvurular hakkında ayrıntılı bilgiye Akademi'nin "www.jsga.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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