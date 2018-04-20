JANDARMA DENETİMLERİNDE YENİ DÖNEM! BARKOD CİHAZIYLA SORGULAMA BAŞLADI
İstanbul jandarması, sorumluluk bölgesindeki noktalarda ilk kez yeni nesil barkod okuma sistemleriyle denetimlere başladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bugün Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 'yeni nesil barkod kimlik okuma sistemi', 'mobil plaka tanıma sistemi' ve 'takbul' adı verilen yeni sistemlerini de ilk kez kullandı. Denetimlerde yeni nesil kimlik kartı barkod okuyucu sistemi ile mobil plaka tanıma sistemi ve takbul sayesinde hem araç hem de vatandaşların sorgulamaları çok kısa bir sürede tamamlandı.
UYGULAMANIN AVANTAJLARI
Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri barkod okuma cihazıyla okutularak, kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı. Yeni sistem sayesinde, uygulama noktasına gelen araç plakaları ile vatandaşların sürücü belgesi ve kimlik kartları 'Takbul Gözlük' sayesinde birkaç saniye gibi kısa bir süre içerisinde sorgulanabilirken, her hangi bir kaydı bulunan şahıs ve araçlar hakkında gerekli işlemler kısa sürede başlatıldı. Ayrıca Mobil PTS (Plaka Tanıma sistemi) sayesinde yol kontrol ve arama noktasına seyir halinde bulunan aracın kayıp, çalıntı, yakalamalı, haciz ihbarlı olup olmadığı gibi tüm bilgiler kontrol edilmekte ve arama noktasında bulunan jandarma ekiplerine bildirilmektedir.
Kaynak: haberinburada
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