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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Game Of Thrones' videosu

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN 'GAME OF THRONES' VİDEOSU

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, dünyada milyonlarca seyircisi olan 'Game of Thrones' dizisinin meşhur şarkısını çaldı. Özel olarak hazırladıkları videoyu ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 18:50
Puan Ver : Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'game Of Thrones' Videosu(10/10)6

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, bugün 7. sezonu başlayacak olan dünyaca ünlü Amerikan dizisi Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) meşhur müziğini icra etti.

SOSYAL MEDYADAN TAM NOT ALDI

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan video eser, büyük beğeni topladı. Birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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