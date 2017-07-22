İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı, ilk kararnamesini yayınladı. Buna göre 2 General emekli edilirken, 14 Albay Generalliğe yükseltildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bakanlık ilk kez jandarma generalleri ve subayları için terfi ve tayin kararnamesi hazırladı.

Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra bu gece Resmi Gazete'de yayınlandı.

2 GENERAL EMEKLİ EDİLDİ

3 General bir üst rütbeye terfi ettirilirken, 2 General emekliye sevk edildi. Ayrıca 14 Albay da General rütbesine yükseltildi.

19 ilde komuta kademesi yeniden belirlendi

JANDARMA İÇİN ARTIK YAŞ BEKLENMİYOR

Jandarma subaylarının terfileri daha önce diğer askeri birliklerde olduğu gibi Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da karara bağlanıyordu. 27 Temmuz 2016'da yayımlanan kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış, jandarma generallerinin tayin ve terfilerinin de üçlü kararname ile yapılması düzenlenmişti.

Kaynak: haberinburada