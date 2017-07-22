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Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı: 2 General Emekli Edildi, 14 Yeni General Geldi

JANDARMA TERFİ KARARNAMESİ AÇIKLANDI: 2 GENERAL EMEKLİ EDİLDİ, 14 YENİ GENERAL GELDİ

İçişleri Bakanlığı'na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı, ilk kararnamesini yayınladı. Buna göre 2 General emekli edilirken, 14 Albay Generalliğe yükseltildi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Jandarma Terfi Kararnamesi Açıklandı: 2 General Emekli Edildi, 14 Yeni General Geldi(5/10)1

Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bakanlık ilk kez jandarma generalleri ve subayları için terfi ve tayin kararnamesi hazırladı.

Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra bu gece Resmi Gazete'de yayınlandı.

2 GENERAL EMEKLİ EDİLDİ

3 General bir üst rütbeye terfi ettirilirken, 2 General emekliye sevk edildi. Ayrıca 14 Albay da General rütbesine yükseltildi.

19 ilde komuta kademesi yeniden belirlendi

JANDARMA İÇİN ARTIK YAŞ BEKLENMİYOR

Jandarma subaylarının terfileri daha önce diğer askeri birliklerde olduğu gibi Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da karara bağlanıyordu. 27 Temmuz 2016'da yayımlanan kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış, jandarma generallerinin tayin ve terfilerinin de üçlü kararname ile yapılması düzenlenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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