JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ARAÇLARINDAKİ PLAKALAR DEĞİŞTİ
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait araçların plakalarının değişmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik araçlarındaki plaka değişikliğ. "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, Jandarma Genel Komutanlığına ait araçlara, "JAA"dan "JZZ"ye kadar harf ve üçlü rakam, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait araçlara ise "SGH" harf grubu ve üçlü rakam verilecek.
kaynak:milliyet
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