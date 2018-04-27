11 Yaşındaki Çocuk, Başına Düşen Kalas Yüzünden Can Verdi
Tam 39 Bin Paket! Kuru Yaprak Yüklü Tır'dan Çıkanlar Şoke Etti!
Ahu Yağtu Gizemli Bir Erkekle Sabaha Kadar Eğlendi
Pitbull Metroda Yaşlı Kadına Saldırdı, Öfkeli Hayvanı Sahibi Bile Sakinleştiremedi
Cesedi Paramparça Çöp Poşetinde Bulunmuştu, Katili En Yakını Çıktı!
Telefonundan Ulaştılar! Tosun'un Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
Erdoğan'dan Chp'ye 15 Vekil Tepkisi: Diktatör Görmek İsteyenler Onlara Baksın
Genç Kadın Otostopla Bindiği Araçta Dehşeti Yaşadı
Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu
Amerikalı Senatörlerden Türkiye Karşıtı F-35 Teklifi!
Tosun'un Melekleri Ortaya Çıktı! İşte Ultra Lüks Tatilin Detayları
Akşener'in Restinden Sonra 15 Chp'li İsim Geri Mi Dönüyor
Beştepe'den Akaryakıtta Ötv İndirimi Sinyali
İtalya Ligine Giden Tudor, Türkiye'den 4 Futbolcu İstedi
Arsaya Çadır Kuran Turist Urfa'yı Ayağa Kaldırdı: İstihbarat Sandık
Barcelona'dan Beşiktaş'ı Gururlandıran Paylaşım
Jandarma'da Fetö Operasyonu: 12 Binbaşı Ve 20 Yüzbaşıya Gözaltı Kararı
700 Kişiyi Öldüren Deaş Emiri İzmir'de Yakalandı
Gözler 15:00'e Çevrildi! Erdoğan, Destici İle Görüşecek
Beşiktaş, Tek Ceza Dahi Almadan Kurtulmanın Formülünü Buldu

Jandarma'da FETÖ operasyonu: 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya gözaltı kararı

JANDARMA'DA FETÖ OPERASYONU: 12 BİNBAŞI VE 20 YÜZBAŞIYA GÖZALTI KARARI

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Jandarma'da Fetö Operasyonu: 12 Binbaşı Ve 20 Yüzbaşıya Gözaltı Kararı(10/10)6

FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Jandarma  Da  Fetö  Operasyonu  12  Binbaşı  Ve  20  Yüzbaşıya  Gözaltı  Kararı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER