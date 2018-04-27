JANDARMA'DA FETÖ OPERASYONU: 12 BİNBAŞI VE 20 YÜZBAŞIYA GÖZALTI KARARI
Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 12 binbaşı ve 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Pitbull Metroda Yaşlı Kadına Saldırdı, Öfkeli Hayvanı Sahibi Bile Sakinleştiremedi
- Amerikalı Senatörlerden Türkiye Karşıtı F-35 Teklifi!
- Dünyanın Gözü Kulağı Bu Zirvedeydi! 65 Yıl Sonra Tarihi Anlar
- Okyanusta Yüzen Adamın Karnına Köpek Balığı Saplandı!
- Kiraladıkları Evde Tuhaf Olaylar Yaşayan Aile, Tatil Fotoğraflarında Gördüklerine İnanamadı
Bu Haberle İlgili Yorumlar