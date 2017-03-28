JANDARMA'DA YENİ BİRİM KURULDU
Jandarma bünyesinde 'Sosyal Medya Şube Müdürlüğü' birimi kuruldu. Jandarma personelinin görev alacağı birim Twitter, Facebook ve Youtube'ta paylaşım yapacak.
TWİTTER VE FACEBOOK
Yakın zamanda faaliyete başlayacak olan Sosyal Medya Şube Müdürlüğü, daha önce sivil kişiler tarafından Jandarma adına Twitter ve Facebook'ta açılan hesap ve sayfa adlarını da geri almak için Twitter ve Facebook ile temasa geçti. Gerekli yazışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından Jandarma, sosyal medyada paylaşım yapmaya başlayacak.
kaynak:haberler
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