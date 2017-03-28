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jandarma'da yeni birim kuruldu

JANDARMA'DA YENİ BİRİM KURULDU

Jandarma bünyesinde 'Sosyal Medya Şube Müdürlüğü' birimi kuruldu. Jandarma personelinin görev alacağı birim Twitter, Facebook ve Youtube'ta paylaşım yapacak.

Tarih : 28 Mart 2017, 09:01
Puan Ver : Jandarma'da Yeni Birim Kuruldu(8/10)10


TWİTTER VE FACEBOOK



Yakın zamanda faaliyete başlayacak olan Sosyal Medya Şube Müdürlüğü, daha önce sivil kişiler tarafından Jandarma adına Twitter ve Facebook'ta açılan hesap ve sayfa adlarını da geri almak için Twitter ve Facebook ile temasa geçti. Gerekli yazışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından Jandarma, sosyal medyada paylaşım yapmaya başlayacak.



 



kaynak:haberler








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