JANDARMANIN YENİ TAK BUL GÖZLÜĞÜ, İNSAN YÜZÜNÜ TANIYOR, PLAKA SORGULUYOR
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan "takbul gözlüğü" sayesinde şüpheliler ve suçlular artık gözden kaçmayacak. Gözlük, insan yüzünü tanıyor, plaka sorguluyor.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan 'takbul gözlüğü' sayesinde şüpheliler ve suçlular artık gözden kaçmayacak. Güvercinlik Jandarma Karakolu önünde jandarma ekipleri tarafından takbul gözlükleriyle uygulama yapıldı. Türkiye'de sadece 10 adet olan takbul gözlükleri ile kimlik ve araç sorgusu yapan jandarma ekipleri saniyeler içerisinde sorgulamayı bitirdi.
YÜZ TANIMA SİSTEMİ VAR
Güneş gözlüğü şeklinde olan takbul gözlüğü insan yüzünü tanımlama özelliğine sahip. Araç plaka sorgusu da yapabilen gözlük otomobil çalıntı ise plakanın o araca ait olup olmadığını, gerçek aracın başka bir marka olduğunu söylüyor. Görüntülü ve sesli olarak çalışabilen gözlük sayesinde kimlik sorgulaması ise 1 saniyede yapılıyor.
Mobil hat üzerinden jandarmanın ve Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerini inceleyen gözlük, ehliyet, pasaport, kimlik kartı, araç plakası bilgileri ve suçlunun yüz tanımasını yaparak jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor. Uygulamayı gören vatandaşlar ise uzun süre kimlik sorgusunda beklediklerini, bu teknoloji ile kısa sürede uygulamadan geçebileceklerini ifade ettiler.
BULUŞU EMEKLİ ASKERLER, YAZILIMI ODTÜ'LÜ PROFESÖRLER YAPTI
Gözlük SİMBT mühendislik tarafından geliştirildi. Bir grup emekli asker ve ODTÜ'lü profesörler tarafından üretilen gözlükte kamera sistemi ve yüz algılama sistemi gibi teknolojik özellikler bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar