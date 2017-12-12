Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor
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Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor

JANDARMANIN YENİ TAK BUL GÖZLÜĞÜ, İNSAN YÜZÜNÜ TANIYOR, PLAKA SORGULUYOR

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan "takbul gözlüğü" sayesinde şüpheliler ve suçlular artık gözden kaçmayacak. Gözlük, insan yüzünü tanıyor, plaka sorguluyor.

Tarih : 12 Aralık 2017, 23:10
Puan Ver : Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor(10/10)6

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan 'takbul gözlüğü' sayesinde şüpheliler ve suçlular artık gözden kaçmayacak. Güvercinlik Jandarma Karakolu önünde jandarma ekipleri tarafından takbul gözlükleriyle uygulama yapıldı. Türkiye'de sadece 10 adet olan takbul gözlükleri ile kimlik ve araç sorgusu yapan jandarma ekipleri saniyeler içerisinde sorgulamayı bitirdi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ VAR

Güneş gözlüğü şeklinde olan takbul gözlüğü insan yüzünü tanımlama özelliğine sahip. Araç plaka sorgusu da yapabilen gözlük otomobil çalıntı ise plakanın o araca ait olup olmadığını, gerçek aracın başka bir marka olduğunu söylüyor. Görüntülü ve sesli olarak çalışabilen gözlük sayesinde kimlik sorgulaması ise 1 saniyede yapılıyor.

Mobil hat üzerinden jandarmanın ve Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerini inceleyen gözlük, ehliyet, pasaport, kimlik kartı, araç plakası bilgileri ve suçlunun yüz tanımasını yaparak jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor. Uygulamayı gören vatandaşlar ise uzun süre kimlik sorgusunda beklediklerini, bu teknoloji ile kısa sürede uygulamadan geçebileceklerini ifade ettiler.

BULUŞU EMEKLİ ASKERLER, YAZILIMI ODTÜ'LÜ PROFESÖRLER YAPTI

Gözlük SİMBT mühendislik tarafından geliştirildi. Bir grup emekli asker ve ODTÜ'lü profesörler tarafından üretilen gözlükte kamera sistemi ve yüz algılama sistemi gibi teknolojik özellikler bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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