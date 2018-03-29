İngiltere'de Tottenhamlı taraftarlar, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Janssen'in geleceğiyle ilgili 3'e bölündü; Kiralayalım, satalım, takıma dönsün.

Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'in değişilmez ismi iken şanssız bir sakatlık yaşayarak 3 aydan fazla bir süredir forma giyemeyen Vincent Janssen, Tottenham taraftarlarının da yakın takibinde.

Türkiye'deki Janssen haberlerini yakından takip eden Tottenham taraftarları, Hollandalı golcünün dönüşüne soğuk bakıyor.

ÜÇE BÖLÜNDÜLER

İngiliz basınında Janssen'in geleceğiyle alakalı twitter ve sosyal medya mesajları toplanarak son durum ortaya kondu. Taraftarların bir kısmı, 23 yaşındaki forvetin bir sezon daha kiralanması yönünde görüş bildirirken, bazı taraftarlar da kalıcı olarak satılması ve para kazanılması yönünde yorumlar yaptı.

Ancak bazı taraftarlar ise kadroda alternatif olarak Vincent Janssen'in kalmasının daha doğru olacağı görüşünü dile getirdi.

Kaynak: haberinburada