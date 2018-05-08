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Japon Kızı Dava Açmıştı! Süleymanoğlu'nun Mezarı Açılacak
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Japon kızı dava açmıştı! Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak

JAPON KIZI DAVA AÇMIŞTI! SÜLEYMANOĞLU'NUN MEZARI AÇILACAK

18 Kasım 2017'de hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun mezarı Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle 4 Temmuz saat 10'da açılacak. Süleymanoğlu'ndan DNA ve doku örnekleri alınacak.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 13:00
Puan Ver : Japon Kızı Dava Açmıştı! Süleymanoğlu'nun Mezarı Açılacak(5/10)1

Naim Süleymanoğlu'nun, 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak

KIZI DAVA AÇMIŞTI

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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