Otoyollarda Ses Yutucu Asfaltla Gürültü Engellenecek
Japon Şirket, Çalışanların Maaşını Bitcoin İle Ödeyecek
İstifa Edeceği Söylenen Tudor, Ailesini Hırvatistan'a Gönderdi
8'de 0 Çekti! Messi, Eşleştikleri Takıma Gol Atamıyor
İto Başkanı Göz Göre Göre Ölüme Gitti İddiasına Hastaneden Yanıt: Hemen Çıkmak İstedi
Dolar Düşüşe Geçti
Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Gurbetçi Marketler Avrupa'da Birleşti
İstanbul Boğazı'ndaki Kaçak Yapıları Yıkacak Müteahhit Bulunamıyor
Eto'o Antalyaspor'dan Ayrılıyor! İşte Gideceği Takım
Bakan Fakıbaba Da İndirimli Et Yiyor
Caner'in Dün Geceki Hareketi Çileden Çıkardı
Türkiye'de 57 Binden Fazla Yabancı Sermayeli Şirket Faaliyet Gösteriyor
Kasımpaşa, Deplasmanda Boluspor'a 4-1 Mağlup Olup Kupaya Veda Etti
Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa
Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor
Dizi Müziklerinin Efsane İsmi Babasını Kaybetti!
Fıfa Acımadı! Irkçılığın Cezası Ağır Oldu
Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!
Şenol Güneş'ten Bayern Münih Cevabı: O Maçla İlgili Yorum Yapmayacağım

Japon Şirket, Çalışanların Maaşını Bitcoin ile Ödeyecek

JAPON ŞİRKET, ÇALIŞANLARIN MAAŞINI BİTCOİN İLE ÖDEYECEK

Japonya'da GMO İnternet Group, çalışanlarının maaşlarının bir kısmını sanal para birimi Bitcoin ile ödeyeceğini açıkladı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Japon Şirket, Çalışanların Maaşını Bitcoin İle Ödeyecek(10/10)6

Japonya'da bir şirket, çalışanlarının maaşlarının bir kısmını sanal para birimi Bitcoin ile ödeyeceğini açıkladı. GMO İnternet Group adlı şirketten yapılan açıklamada, 2018'in mart ayından itibaren 4 bin çalışana maaşlarının 100 bin yenlik (yaklaşık 870 dolar) kısmının kripto para birimi ile ödeme seçeneği sunulacağı belirtildi.

ÜLKE YASALARINA UYGUN

Sanal para birimi ile ödemenin işveren ve çalışan arasında karşılıklı rızaya dayalı yapılacağı vurgulanan açıklamada, Bitcoin ile yapılan ödemenin bu yönüyle ülke yasalarına uygun olduğu kaydedildi. Kararın, Bitcoin'in benimsenmesini teşvik amacı taşıdığı ifade edildi.

Birkaç gün önce değeri 19 bin dolara kadar yükselen sanal para birimi Bitcoin, ABD'nin Chicago kentindeki CBOE borsasında "XBT" koduyla işlem görmeye başlamıştı.

PİYASA DEĞERİ 280 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Piyasa değeri 280 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bırakıyor.

Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyar seviyesinde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Japon  Şirket  Çalışanların  Maaşını  Bitcoin  İle  Ödeyecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER