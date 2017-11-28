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Japonya Kıyılarına Vuran Tekneden Esrarengiz Cesetler Çıktı

JAPONYA KIYILARINA VURAN TEKNEDEN ESRARENGİZ CESETLER ÇIKTI

Japonya'nın Akita bölgesinde ahşap bir teknenin kıyıya vurduğu öğrenilirken, tekneden çıkan 8 kişinin neden öldükleri ya da kim oldukları anlaşılamadı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 20:00
Puan Ver : Japonya Kıyılarına Vuran Tekneden Esrarengiz Cesetler Çıktı(5/10)1

Japonya'nın kuzeyindeki Akita bölgesinde kıyıya vuran ahşap bir teknede 8 ceset bulundu.

CESETLER BOZULMUŞ DURUMDA

Japon Sahil Güvenlik Birimi yetkilileri cesetlerin bozulmuş olduğunu açıkladı.

KUZE KORE'DEN KAÇMIŞ OLABİLİRLER

Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin Kuzey Kore'den kaçtıkları tahmin ediliyor. Geçen hafta aynı bölgede kıyıya vuran bir teknede balıkçı oldukları düşünülen 8 Kuzey Korelinin cesedi bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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