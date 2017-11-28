JAPONYA KIYILARINA VURAN TEKNEDEN ESRARENGİZ CESETLER ÇIKTI
Japonya'nın Akita bölgesinde ahşap bir teknenin kıyıya vurduğu öğrenilirken, tekneden çıkan 8 kişinin neden öldükleri ya da kim oldukları anlaşılamadı.
Japonya'nın kuzeyindeki Akita bölgesinde kıyıya vuran ahşap bir teknede 8 ceset bulundu.
CESETLER BOZULMUŞ DURUMDA
Japon Sahil Güvenlik Birimi yetkilileri cesetlerin bozulmuş olduğunu açıkladı.
KUZE KORE'DEN KAÇMIŞ OLABİLİRLER
Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerin Kuzey Kore'den kaçtıkları tahmin ediliyor. Geçen hafta aynı bölgede kıyıya vuran bir teknede balıkçı oldukları düşünülen 8 Kuzey Korelinin cesedi bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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