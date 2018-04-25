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JAPONYA PODOLSKİ'Yİ KONUŞUYOR! YOK BÖYLE BİR ASİST


Japonya Podolski'yi konuşuyor! Yok böyle bir asist
Tarih : 25 Nisan 2018, 21:40
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Alman yıldız Lukas Podolski'nin forma giydiği Vissel Kobe deplasmanda Kashima Antlers ile karşılaştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski karşılaşmanın 34. dakikasında muhteşem bir asiste imza attı.

Ceza sahasının dışında topla buluşan yıldız futbolcu, herkesin şut çekmesini beklediği anda meşin yuvarlağın dibine girdi ve Hitotaka Mita'ya adeta "al da at" dercesine bir asist yaptı.

KARŞILAŞMA 1-1 BERABERE SONUÇLANDI

34. dakikada öne geçen Vissel Kobe, 55. dakikada Kashima Antlersli Yuma Suzuki'nin golüne engel olamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Vissel Kobe Japonya Liginin 6. sırasında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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