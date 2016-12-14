Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

japonya'da abd askeri uçağı düştü

JAPONYA'DA ABD ASKERİ UÇAĞI DÜŞTÜ

Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait V-22 Osprey tipi askeri uçak, Japonya'nın Okinawa adası açıklarında denize düştü. 5 mürettebatın yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 13:19
Puan Ver : Japonya'da Abd Askeri Uçağı Düştü(6/10)4


ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, uçak ve helikopter  özelliklerini bir arada bulunduran ve "Balık Kartalı" olarak adlandırılan V-22  Osprey tipi askeri uçak, Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa adası açıklarında  düştü.



Yaralı olarak kurtarılan 5 mürettebat, Kadena Hava Üssü'nden Camp  Foster'taki ABD Deniz Hastanesi'ne götürüldü.



Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoşihide  Suga, ABD'nin, Tokyo'nun talebi üzerine düşen uçağın kaza sebebi belirlenene  kadar, tüm V-22 Osprey tipi uçakların uçuşunu durdurduğunu belirtti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Japonya  Da  Abd  Askeri  Uçağı  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER