

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, uçak ve helikopter özelliklerini bir arada bulunduran ve "Balık Kartalı" olarak adlandırılan V-22 Osprey tipi askeri uçak, Japonya'nın güneybatısındaki Okinawa adası açıklarında düştü.







Yaralı olarak kurtarılan 5 mürettebat, Kadena Hava Üssü'nden Camp Foster'taki ABD Deniz Hastanesi'ne götürüldü.







Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoşihide Suga, ABD'nin, Tokyo'nun talebi üzerine düşen uçağın kaza sebebi belirlenene kadar, tüm V-22 Osprey tipi uçakların uçuşunu durdurduğunu belirtti.







kaynak:milliyet