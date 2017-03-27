Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

japonya'da çığ 8 can aldı!

JAPONYA'DA ÇIĞ 8 CAN ALDI!

Japonya'da bir kayak merkezinde meydana gelen çığ faciası sonrasında 8 öğrenci hayatını kaybetti

Tarih : 27 Mart 2017, 15:36
Puan Ver : Japonya'da Çığ 8 Can Aldı!(5/10)2


Japonya'da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 8 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Japonya'da başkent Tokyo'ya 120 kilometre uzaklıkta bulunan Nasu kentinde çığ düştü. Dağ gezisine çıkan 8 gencin hayatını kaybettiği ifade edilirken, 30 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 100'den fazla askeri birlik de katılıyor. Japan yetkililer, hayatını kaybedenler arasında ne kadar öğretmen bulunduğunun henüz netlik kazanmadığını ifade etti. Görevliler, bunun yıllık bir etkinlik olduğunu ve bu tür bir olayın daha önce yaşanmadığını dile getirdi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Japonya  Da  Çığ  8  Can  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER