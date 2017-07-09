Japonya'nın güneybatısında etkili olan Nanmadol tayfununun ardından meydana gelen şiddetli yağışın yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Hala en az 20 kişiye ulaşılamazken, kayıp selzedeleri arma kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarışılıyor.

BİNDEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

Bir hükümet yetkilisi Çarşamba gününden bu yana binden fazla kişinin kurtarıldığını söyledi.

12 BİN ASKER VE KURTARMA GÖREVLİSİ SEFERBER OLDU

Afet nedeniyle yüzlerce kişinin hala mahsur olduğu köylere ulaşabilmek için 12 bin asker ve kurtarma görevlisi seferber olmuş durumda. Sel sularının ve toprak kaymalarının büyük yıkıma neden olduğu bölgelerdeki evler, yollar, köprüler ve pirinç tarlaları büyük hasar gördü.

2 BİN 200 KİŞİ SIĞINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

Hükümet verilerine göre, Fukuoka ve Oita kentlerinde 2 bin 200 kişi sığınaklara yerleştirildi.-

YENİ YAĞIŞLAR İÇİN UYARI GELDİ

Bu arada yetkililer yeni yağışlara karşı vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: haberinburada