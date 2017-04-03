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japonya'da nintendo switch satışları, ps4 satışlarını geçti

JAPONYA'DA NİNTENDO SWİTCH SATIŞLARI, PS4 SATIŞLARINI GEÇTİ

Japonya'da Nintendo Switch satışları, PS4 satışlarını geçti. Bakalım araştırma şirketlerinin ışık tuttuğu rakamlar neler?

Tarih : 03 Nisan 2017, 12:09
Puan Ver : Japonya'da Nintendo Switch Satışları, Ps4 Satışlarını Geçti(9/10)9


Wii gibi başarılı bir konsolun ardından çıkan Wii U, beklenen başarıyı elde edememişti. Ancak Switch, oyuncuların gözünü tekrar Nintendo'ya çevirmelerine sebep olmuştu. Biz de zaman zaman haberlere konu olan satış rakamlarını sizlerle paylaşarak Switch'in peynir ekmek gibi sattığını duyurmuştuk. Ancak Switch durmadı ve Playstation 4‘ü bile geride bırakmayı başardı. Bu konuda araştırmalar yapan Media Crate'in raporuna göre Japonya'da Nintendo Switch satışları, PS4 satışlarını geçti.



Önceki rakamlara baktığımızda, çıkış haftasında 300.000 satmayı başaran Switch, aynı süreçte, 322.210 satan Playstation 4'ün gerisinde kalmıştı. Ancak Switch, Media Crate'ye göre Playstation 4‘ü geride bırakmayı başardı. 26 Mart 2017 itibariyle Switch, Japonya'da 519,504 sattı. PS4‘e baktığımızda bu rakamın 439,810‘de kaldığını görüyoruz.



Ancak Playstation 4'ün 2013‘te çıktığını ve oyuncuların büyük bir kısmı tarafından temin edildiğini, yani bir nevi piyasada doyuma ulaştığını hatırlatalım. Dolayısıyla çıkışını yeni yapmış Switch'in son ay rakamlarında PS4'ü geçmesi oyun otoriteleri tarafından sürpriz olarak karşılamadı.








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