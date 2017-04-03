

Japonya'da Nintendo Switch satışları, PS4 satışlarını geçti. Bakalım araştırma şirketlerinin ışık tuttuğu rakamlar neler?



Wiigibi başarılı bir konsolun ardından çıkan WiiU, beklenen başarıyı elde edememişti. Ancak Switch, oyuncuların gözünü tekrar Nintendo'yaçevirmelerine sebep olmuştu. Biz de zaman zaman haberlere konu olan satış rakamlarını sizlerle paylaşarak Switch'inpeynir ekmek gibi sattığını duyurmuştuk. Ancak Switchdurmadı ve Playstation 4‘ü bile geride bırakmayı başardı. Bu konuda araştırmalar yapan MediaCrate'inraporuna göre Japonya'da NintendoSwitchsatışları, PS4satışlarınıgeçti.



Önceki rakamlara baktığımızda, çıkış haftasında 300.000satmayı başaran Switch, aynı süreçte, 322.210satan Playstation 4'ün gerisinde kalmıştı. Ancak Switch, MediaCrate'yegöre Playstation4‘ü geride bırakmayı başardı. 26 Mart 2017 itibariyle Switch, Japonya'da 519,504sattı. PS4‘e baktığımızda bu rakamın 439,810‘de kaldığını görüyoruz.



Ancak Playstation 4'ün 2013‘te çıktığını ve oyuncuların büyük bir kısmı tarafından temin edildiğini, yani bir nevi piyasada doyuma ulaştığını hatırlatalım. Dolayısıyla çıkışını yeni yapmış Switch'in son ay rakamlarında PS4'ü geçmesi oyun otoriteleri tarafından sürpriz olarak karşılamadı.



Fallout Shelter, Steam için ücretsiz olarak çıktı