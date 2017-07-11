JELENE YENGE, FUTBOLCU EŞİ DUSCO TOSİC'İN AYAK PARMAĞINI ISIRDI
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Tosic, ülkesinde pop yıldızı olan Jelene Karleusa ile havuz keyfi yaptı. Jelene bir ara kocasının ayak parmağını ısırdı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Dusco Tosic, ateşli pozları ve çılgınlıklarıyla tanınan eşi Jelena Karleusa ile İstanbul'daki evlerinin havuz başında doyasıya eğlendi. Jelena yenge, Tosic'in ayak parmağını ısırdı.
BİKİNİYLE SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Kocasının ayak parmağını ısırdığı görüntü paylaşan Jelene yenge, daha sonra spor yaptığı bu kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu İle İstanbul'a Yürüyen Veysel Kılıç'tan 'gözaltı' Açıklaması
- 15 Temmuz Şehidinin Annesi: Kılıçdaroğlu Vatan Haini Gibi Davranmayı Bıraksın Artık
- Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
- Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
- Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin İstediği Lucas Perez'in Formasını Elinden Aldılar
- Emre Çolak, Kendisi Adına Yapılan Grafitiyi Görünce Gözyaşlarını Tutamadı
- Bayern Münih, Real Madrid'li James Rodriguez'i 2 Yıllığına Kiraladı
- Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
- Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
DÜNYA HABERLERİ
- Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
- Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
- Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
- Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
Bu Haberle İlgili Yorumlar