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Jenga Oyunu Gibi İnşa Edilmiş! Singapur'daki Bu Yaşam Alanı, Tasarımıyla Nefes Kesiyor

JENGA OYUNU GİBİ İNŞA EDİLMİŞ! SİNGAPUR'DAKİ BU YAŞAM ALANI, TASARIMIYLA NEFES KESİYOR

Singapur'da inşa edilen Interlace isimli yaşam kompleksi, ilginç mimarisi ve çevreye uyumlu tasarımıyla ilgi çekiyor.

Tarih : 28 Kasım 2017, 13:10
Puan Ver : Jenga Oyunu Gibi İnşa Edilmiş! Singapur'daki Bu Yaşam Alanı, Tasarımıyla Nefes Kesiyor(10/10)6

Singapur'da yer alan Interlace isimli yaşam kompleksi, oldukça ilginç mimarisi ile herkesin ilgisini çekiyor. Singapur'un güneybatısındaki bu yaşam alanı 8 hektarlık bir alana kurulmuş ve 1040 daireden oluşuyor.

31 APARTMAN ÜST ÜSTE

Büyükşehir Mimarlık Ofisinden Ole Scheeren'in tasarladığı Interlace Singapur'un standart dikey tipolojisini terk ederek tropik yaşama dair farklı bir yaklaşım sunuyor.

Her biri 6 katlı toplam 31 apartman bloğu birbirinin üzerine oturtularak inşa edilmiş. Birbirine bağlı yaşam alanları doğal çevre ile entegre. Binalar kademeli gökyüzü bahçeleri ve çatı terasları ile düşey bir köy oluşturacak şekilde tasarlanmış.

YÜZDE 112'Sİ YEŞİL ALAN

Interlace, sahadaki güneş, rüzgar ve mikro iklim koşullarının dikkatli çevresel analizi ve düşük etkili pasif enerji stratejilerinin entegrasyonu ile sürdürülebilirlik özellikleri içeriyor.

Interlace'in göz alıcı mimarisinin yanında yüzde 112'sinin yeşil alan oluşu da oldukça etkileyici.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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