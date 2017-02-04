Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Las Vegas konseri öncesi instagram'da cesur bir fotoğraf paylaştı.



Jennifer Lopez, 8 Şubat'ta Las Vegas vereceği konser öncesi hazırlıklarını tamamladı. 47 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, konser öncesi hayranlarıyla çarpıcı bir fotoğraf paylaştı.







Ayna karşısında çektiği bir selfieyi yayımlayan Jennifer Lopez, 765 bin beğeni alan fotoğrafa, "Akıl ve vücut olarak Las Vegas'a hazırım" notunu yazdı.







kaynak:milliyet