JENNİFER LOPEZ TRANSPARAN ELBİSESİYLE NEFESLERİ KESTİ
48. yaş gününü kutlayan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez önü transparan arkası tamamen açık bir elbise tercih etti. Lopez bu cesur seçimiyle gençlere taş çıkarttı.
'Yaşlanmayan kadın' lakabını en iyi taşıyanlardan biri olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez 48. yaş gününü kutladı. Lopez'in elbise seçimi adeta yürek hoplattı.
"YAŞLANMADIM TAŞ GİBİYİM" MESAJI VERDİ
Doğum gününden fotoğraflar paylaşan Jennifer Lopez, elbisesiyle "Yaşlanmadım hala taş gibiyim" mesajı verdi. Lopez'in fotoğraflarına 1 milyonun üzerinde beğeni geldi
İşte Jennifer Lopez'in o elbisesi:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbullular Cuma Gününe Dikkat! Sağanak Geliyor, Sıcaklık 5 Derece Birden Düşecek
- Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü, Kamyonun Altında Kaldı
- Kars'ta Kuş Gribi Paniği! Yüzlerce Kaz Gizemli Bir Şekilde Ölüyor
- Nato, Alman Milletvekillerinin Konya Üssü'ne Girebilmesi İçin Aracı Oldu
- Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar
EKONOMİ HABERLERİ
- Kentsel Dönüşümle Yeni Ev Hayali Kuranlar Hüsrana Uğradı
- Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
- Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu
- Kredi Kartları Online Alışverişe Ne Zaman Kapatılacak ?
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
- Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
- Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
- İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var
Bu Haberle İlgili Yorumlar