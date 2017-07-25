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Jennifer Lopez Transparan Elbisesiyle Nefesleri Kesti

JENNİFER LOPEZ TRANSPARAN ELBİSESİYLE NEFESLERİ KESTİ

48. yaş gününü kutlayan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez önü transparan arkası tamamen açık bir elbise tercih etti. Lopez bu cesur seçimiyle gençlere taş çıkarttı.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Jennifer Lopez Transparan Elbisesiyle Nefesleri Kesti(8/10)4

'Yaşlanmayan kadın' lakabını en iyi taşıyanlardan biri olan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez 48. yaş gününü kutladı. Lopez'in elbise seçimi adeta yürek hoplattı.

"YAŞLANMADIM TAŞ GİBİYİM" MESAJI VERDİ

Doğum gününden fotoğraflar paylaşan Jennifer Lopez, elbisesiyle "Yaşlanmadım hala taş gibiyim" mesajı verdi. Lopez'in fotoğraflarına 1 milyonun üzerinde beğeni geldi

İşte Jennifer Lopez'in o elbisesi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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