JEREMY CHARDY'Yİ 2-0 YENEN FEDERER, INDİAN WELLS'TE ÇEYREK FİNALDE
Teniste dünya 1 numarası Roger Federer, Jeremy Chardy'yi 2-0 yenerek Indian Wells'te çeyrek finale yükseldi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in tek erkekler dördüncü turunda, 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile Fransız Jeremy Chardy karşılaştı.
Bir saat 22 dakika süren mücadelenin ardından 36 yaşındaki Federer, Fransız Chardy'yi 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
ÜST ÜSTE 15. MAÇINI KAZANDI
Bu sezon katıldığı Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'tan zaferle ayrılan İsviçreli tenisçi, üst üste 15'inci maçını kazanarak 2018'deki yenilmezlik serisini sürdürdü. 2006'dan bu yana en iyi sezon başlangıcına imza atan Federer, çeyrek finalde Güney Koreli Chung Hyeon ile karşılaşacak.
HALEP YARI FİNALDE
Tek kadınlarda ise dünya 1 numarası Rumen Simona Halep, Hırvat Petra
Martic'i 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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