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JET FACİASINDA KIZLARINI KAYBEDEN BAŞARAN AİLESİNE ZİYARETÇİ AKINI


Jet faciasında kızlarını kaybeden Başaran ailesine ziyaretçi akını
Tarih : 12 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Jet Faciasında Kızlarını Kaybeden Başaran Ailesine Ziyaretçi Akını(5/10)1

İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın Göktürk'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi akını yaşandı.

ACILI AİLENİN EVİNE ZİYARETÇİ AKINI

Sabah saatlerinden itibaren Başaran ailesinin evine taziye için çok sayıda kişi geldi. Başaran ailesi evde taziyeleri kabul etti.

SİTEDE AMBULANS BEKLETİLDİ

Site içerisinde ise gün boyunca iki ambulans bekletildi. Ziyaretçiler taziyenin ardından Hüseyin Başaran'ın villasından ayrıldı.

ŞİRKET BİNASINDA İSE SESSİZLİK HAKİM

Şirketin Kemerburgaz'daki merkez binasında ise sessizlik hakimdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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