JET FACİASINDA KIZLARINI KAYBEDEN BAŞARAN AİLESİNE ZİYARETÇİ AKINI
İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran'ın Göktürk'te Kemerköy sitelerindeki villasına ziyaretçi akını yaşandı.
ACILI AİLENİN EVİNE ZİYARETÇİ AKINI
Sabah saatlerinden itibaren Başaran ailesinin evine taziye için çok sayıda kişi geldi. Başaran ailesi evde taziyeleri kabul etti.
SİTEDE AMBULANS BEKLETİLDİ
Site içerisinde ise gün boyunca iki ambulans bekletildi. Ziyaretçiler taziyenin ardından Hüseyin Başaran'ın villasından ayrıldı.
ŞİRKET BİNASINDA İSE SESSİZLİK HAKİM
Şirketin Kemerburgaz'daki merkez binasında ise sessizlik hakimdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar