JET KAZASINDA ÖNEMLİ GELİŞME: SORUŞTURMA İRAN DIŞINDA YAPILABİLİR
İran'da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği Başaran Holding'e ait özel jetle ilgili kaza soruşturmasının, İran yerine Kanada ya da başka bir Avrupa ülkesinde yapılabileceği öğrenildi. Uzmanlar, yer değişikliğinin İran'ın uzun yıllar ambargodan dolayı havacılık alanında geri kalması nedeniyle olabileceğini belirtti.
SORUŞTURMADA TÜRKİYE VE KANADA'DAN BİRER EKİP YER ALACAK
Başaran Holding'e ait özel jetin Dubai'den İstanbul'a dönerken İran'da düşmesinin ardından, kaza nedenine ilişkin araştırmanın olay yeri olan Iran'da yapılacağı açıklandı. İki pilot, bir hostes ile birlikte 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili yapılacak teknik araştırma öncesinde de TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti için tescilin olduğu Türkiye'den bir ekip ile uçak üreticisi Kanada'dan bir ekibin soruşturmada yer alacağı öğrenildi.
İRAN'DA TEKNİK YETERSİZLİK GÖRÜLMESİ HALİNDE SORUŞTURMANIN YERİ DEĞİŞECEK
Havacılık uzmanları ise İran'dan kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı kaza nedenine ilişkin soruşturmanın Kanada veya bir Avrupa ülkesinde yapılabileceğini kaydetti. Uzmanlar, uzun yıllar ambargodan dolayı havacılık alanında da kapalı kutu olan İran'da, teknik yetersizlik görülmesi halinde soruşturmanın yer değiştireceğini ifade etti. Buna göre de ilk olarak Bombardier'ın genel merkezinin bulunduğu Kanada veya bakım tesislerinin olduğu bir Avrupa ülkesinin seçilebileceği aktarıldı.
Kaynak: Karar
Kaynak: haberinburada
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