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Jetin Enkazına Ulaşan Dağcılar Cenazeleri Böyle Taşıdı

JETİN ENKAZINA ULAŞAN DAĞCILAR CENAZELERİ BÖYLE TAŞIDI

İran'da düşen Türk jetinin enkazına ulaşan ekipler cenazeleri olay yerinden aldı. Dağcılardan oluşan özel ekip 7 cenazeyi dağdan indirdi.

Tarih : 12 Mart 2018, 11:50
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İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cenazeyi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 kişinin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

7 KİŞİNİN CENAZESİ DAĞDAN İNDİRİLDİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi helikopterle dağdan indirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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