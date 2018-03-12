JETİN ENKAZINA ULAŞAN DAĞCILAR CENAZELERİ BÖYLE TAŞIDI
İran'da düşen Türk jetinin enkazına ulaşan ekipler cenazeleri olay yerinden aldı. Dağcılardan oluşan özel ekip 7 cenazeyi dağdan indirdi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cenazeyi teşhis ettiklerini söyledi.
Zahiri, 2 kişinin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
7 KİŞİNİN CENAZESİ DAĞDAN İNDİRİLDİ
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi helikopterle dağdan indirildi.
Kaynak: haberinburada
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