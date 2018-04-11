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Jetin Karakutuları Paris'te Açıldı, Esrarı 10 Gün İçinde Çözülecek
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Jetin karakutuları Paris'te açıldı, esrarı 10 gün içinde çözülecek

JETİN KARAKUTULARI PARİS'TE AÇILDI, ESRARI 10 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

İran'da düşen ve 11 kişiye mezar olan jetin karakutuları Paris'te açıldı. Kazanın esrarı en geç 10 gün içinde çözülecek, rapor ise ay sonunda hazır olacak.

Tarih : 11 Nisan 2018, 08:40
Puan Ver : Jetin Karakutuları Paris'te Açıldı, Esrarı 10 Gün İçinde Çözülecek(10/10)6

İran'da düşen ve 3'ü mürettebat 11 genç kadına mezar olan Başaran Holding'e ait jet kazasının esrarı çözülüyor. Karakutular Paris'te açıldı, en geç 10 güne çözülecek, rapor ay sonuna hazır...

KAPTAN PİLOTUN NAAŞI ARANIYOR

Habertürk Gazetesi'nden Olcay Aydilek'in haberine göre cenazelerden 10'u, facianın ardından Türkiye'ye getirildi ve toprağa verildi. İran yönetimi, kaptan pilot Beril Gebeş'in naaşının bulunması için bölgeyi karış karış bilen köylüleri seferber etti. Kaynaklar Gebeş'in naaşının bulunması için yoğun çaba harcandığını belirterek "Yakında bu konuda da bir gelişme olabileceği ümidini taşıyoruz" dedi.

KARAKUTULAR PARİS'TE AÇILDI

Kazayı İran soruşturuyor, Türkiye'den iki uzman da destek veriyor. Jetin üreticisi Kanada'dan da bazı uzmanlar heyete dahil oldu. Türkiye, İran ve Kanada temsilcileri uçuş verilerinin kaydedildiği FDR ile kokpitte yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR'ı, kamuoyunda bilinen adıyla karakutuları, Paris'te götürdü. Karakutular, Paris'te bu konuda uzman bir laboratuvarda açıldı ve analiz süreci başlatıldı.

EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE KAZASININ ESRARI ÇÖZÜLECEK

Çalışmalara heyet de eşlik edecek. Kaynaklar, karakutular üzerinde yapılan çalışmaların en geç 10 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini belirterek, "Ay sonuna kadar kazaya ilişkin bir ön raporun çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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